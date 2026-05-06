Что произошло в Иркутске в ночь на 7 мая: последние новости

Мошенники звонят ветеранам труда Иркутска и обещают подарки к 9 Мая Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники звонят ветеранам труда Иркутска и обещают подарки к 9 Мая

Аферисты обзванивают ветеранов труда и представляются сотрудниками администрации Иркутска. Пожилым людям обещают праздничные выплаты и продуктовые наборы. Для записи на прием мошенники просят назвать номер СНИЛС и другие личные данные.

В Иркутске задержали подозреваемого в покушении на убийство через поджог авто

38-летний житель Черемхово подошел к жителю Иркутска и спросил - оказывает ли он услуги такси. Водитель отказался помочь. Позже пьяный дебошир вернулся, бросил в окно машины бутылку с горючей смесью и сбежал.

В Иркутской области расследуют дело о халатности после удара током ребенка

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, заведенного по статье о халатности. Разбирательства начались после того, как 7-летнеий ребенок получил тяжелую электротравму. Трагедия случилась вечером 25 апреля в Усть-Илимске. Школьник гулял со старшим и двоюродным братьями и попытался залезть на трансформаторную будку, после чего его ударило током.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вот так присосался!»: сибирячка подцепила клеща неожиданным образом — история одного неловкого укуса (подробнее)

«Казалось, внутри меня что-то шевелится»: странные симптомы стали предвестниками страшной болезни у мамы двоих детей (подробнее)

«Она была размером с ладонь»: исповедь матери, чья дочь родилась весом 580 граммов (подробнее)