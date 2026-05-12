Что произошло в Иркутске в ночь на 13 мая: последние новости

Запрет на посещение горы Мунку-Сардык и парка «Мамай» продлили до 14 мая

Причина все та же - высокая лавинная опасность. Спасатели просят туристов не рисковать и воздержаться от походов в этом направлении. Опасность сохраняется и на автодорогах вдоль горных массивов, там тоже нужно соблюдать осторожность.

В Иркутске 19-летний парень ударил прохожего макетом меча

Оружие оказалось реквизитом для костюмированной постановки, но сработало как настоящее. Ночью компания парней шла из леса с репетиции, с собой у них были бутафорские мечи для воспроизведения сцен из фильмов. На улице Олонской между ними и случайными прохожими вспыхнула ссора.

Отопительный сезон в Иркутске продлили из-за похолодания

Отключать отопление начнут только с 18 мая 2026, и то при условии, что среднесуточная температура продержится выше 8 градусов пять дней подряд. Батареи остынут не везде одновременно: первыми без отопления останутся многоквартирные дома, а уже потом детсады, школы и больницы.

