Что произошло в Иркутске в ночь на 14 мая: последние новости

Бывшего главу банка из Усть-Кута заочно осудили за хищение почти 874 млн рублей

Его приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Также осужденный выплатит штраф в 700 тысяч рублей и год после освобождения проведет под ограничением свободы. Деньги руководитель похитил из средств банка, который проводил рискованную кредитную политику.

Водитель из Ольхонского района обвиняется в травмировании двух туристок

26 февраля 2025 года 51-летний мужчина за 20 тысяч рублей решил перевезти туристов из посёлка Хужир в деревню Харанцы. Водитель выехал на лёд вне ледовой переправы. В районе мыса Три Брата машина наехала на трещину. Из-за резкого торможения травмы получили две туристки из Санкт-Петербурга.

В двух районах Иркутской области затопило 152 участка и 51 дом

В Катангском районе затопило 51 жилой дом, в которых живут 84 человека, в том числе 6 детей. Уровень воды в подтопленных домах составляет от 1 до 10 сантиметров. В селе Токма открыли пункт временного размещения, где сейчас находятся 25 человек.

