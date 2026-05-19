Землетрясение силой почти четыре балла произошло на Байкале у острова Ольхон. Фото: сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение в Иркутской области 19 мая 2026 года произошло поздним вечером в акватории Байкала. Эпицентр находился в трех километрах от поселка Узуры Ольхонского района. Интенсивность в эпицентре составила 3,9 балла. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, жители Хужира и Харанцов ощутили колебания силой около трех баллов.

По данным спасателей, разрушений и пострадавших нет, все объекты инфраструктуры работают в обычном режиме. Сейсмособытие зафиксировали специалисты Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН. После землетрясения в Иркутской области 19 мая 2026 года обстановка спокойная.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что 19 мая на Байкале перевернулся туристический катер на воздушной подушке. На борту были 18 человек – они оказались в ледяной воде. Большинству удалось самостоятельно выбраться на берег, который был в 30 метрах от места ЧП. Еще пять - скрылись под водой. Среди тех, кто мог утонуть – капитан судна.

