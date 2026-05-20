Что произошло в Иркутске в ночь на 21 мая: последние новости

В Иркутской области отложили принятие закона об обращении с бродячими животными

В Иркутской области отложили принятие закона об обращении с бродячими животными

Законопроект уже одобрили в первом чтении 31 голосом «за» при двух воздержавшихся. Документ разрешает усыпление агрессивных собак, нападающих на людей. Решение принимает комиссия, а процедура должна быть гуманной. Отлов маркированных и стерилизованных животных запрещен, кроме агрессивных случаев.

В Черемхове задержали подозреваемого в разбойном нападении

Мужчина зашел в скупку под видом продажи мобильника. Получив отказ, прошел за прилавок и, размахивая страйкбольным пистолетом, забрал из кассы больше 50 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 45-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. При задержании у него нашли 10 тысяч рублей из украденного, пистолет и складной нож.

В Иркутске арестовали адвоката, который обманул подзащитного на 20 млн рублей

Адвокат заявил клиенту, что для смягчения наказания нужно передать крупную сумму сотрудникам судебной системы через него. При этом у юриста не было возможности повлиять на решение суда. А в 2024 году он убедил жену подзащитного передать ему два миллиона рублей якобы для внесения залога, чтобы подозреваемый избежал заключения под стражу.

