До лета осталась неделя, а на дорогах - сугробы: в Бодайбинском районе выпал снег

Май в Бодайбинском районе приготовил неприятный «сюрприз» для жителей. Пока некоторые выкладывают в соцсети первые фото с отдыха под солнцем, на севере Иркутской области вместо запаха черемухи - хруст снега под ногами, вместо майских гроз - белые дороги и сугробы. Это привычное явление для северян.

Жители поселков Артемовский и Кропоткин делятся кадрами, от которых хочется надеть шапку и пуховик: в ночь на 24 мая 2026 года намело столько, что местами снег почти по колено. На видео - белая автодорога, по которой машины пробираются, как в середине ноября.

- Такое чувство, что проснулся, а на календаре снова октябрь, - пишут сибиряки.

Холод ударил настолько внезапно, что в Бодайбо решили продлить отопительный сезон.

- Решение принято ввиду понижения ночной температуры до +2 градусов и низкой дневной температуры в период 25–27 мая, - сообщил Сергей Мазур.

Отопление будет работать до 08:00 28 мая, а температура теплоносителя в ближайшие дни сохранится на уровне +40…+45 градусов. При этом местным рекомендовали временно получать горячую воду с помощью электроводонагревателей.

Погода подготовила сюрпризы и для жителей столицы Приангарья. Термометры в областном днем будут показывать, то +27, то +15.

