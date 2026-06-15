Что произошло в Иркутске в ночь на 16 июня 2026: последние новости

Членов экипажа доставили в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Самолет упал в Иркутской области

По предварительной информации экипаж успел катапультироваться. Их нашли местные, живыми. Жертв и разрушений нет. С экипажем уже работают медики.

Жители Иркутской области отдали мошенникам больше 17 млн рублей за выходные

Самый большой удар пришелся на 76-летнего мужчину. Чтобы спасти накопления, он снял сбережения и передал мошенникам 11 миллионов рублей, а позже перевел еще 470 тысяч на указанные счета.

В Иркутском районе отца осудили за смерть 24-летнего сына

Он допустил сына к погрузочным работам, хотя тот не прошел обучение по технике безопасности и не имел средств защиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Врачи не исключают смерть мозга»: туристка, впавшая в кому на Бали из-за возможного отравления вином, так и не пришла в себя (подробнее)

«Вы такие красивые, можно вас сфотографировать?»: То, что произошло после этой фразы с подругами, шокировало (подробнее)

«Уехала из города по работе и исчезла за день до возвращения»: 32-летняя Анастасия Шуляк пропала без вести в Улан-Удэ (подробнее)