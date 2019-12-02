Список погибших в ДТП с автобусом Сретенск-Чита в Забайкалье официально опубликован
На сайте правительства Забайкальского края опубликовали официальный список погибших в ДТП с автобусом Сретенск -Чита в Забайкальском крае. Жертвами трагической аварии стали 19 человек, 17 из них уже удалось опознать. Личности еще двоих погибших пассажиров по-прежнему не установлены.
Напомним, ДТП произошло около 15:00 1 декабря в 60 километрах от Сретенска. Рейсовый автобус с пассажирами двигался в сторону Читы. Во время переезда через реку Куэнга водитель не справился с управлением, транспортное средство съехало с моста и рухнуло с высоты 6 метров. В салоне было 43 пассажира, 19 из них погибли. В числе жертв аварии оказались двое детей в возрасте 1 и 2 года. Причиной ДТП с автобусом Сретенск-Чита стало лопнувшее колесо, из-за которого автобус занесло и он слетел с моста, протаранив ограждение.
Список погибших в ДТП с автобусом Сретенск -Чита по состоянию на 02:00 2 декабря 2019:
1. Кубасов С.С - Морг Сретенской ЦРБ;
2. Хлузов В.Г - Морг Сретенской ЦРБ;
3. Баранов Ю.Б. - Морг Сретенской ЦРБ;
4. Астафьев Владимир Михайлович, 44 года - Морг Сретенской ЦРБ;
5. Джарелгапов Ермо Астакович, 31 год - Морг Сретенской ЦРБ;
6. Воробьева Ирина Николаевна, 22 года - Морг Сретенской ЦРБ;
7. Воробьев Олег Владимирович, 1 год - Морг Сретенской ЦРБ;
8. Воробьева Виктория Владимировна, 2 года - Морг Сретенской ЦРБ;
9. Гафурова Любовь Васильевна, 59 лет - Морг Сретенской ЦРБ;
10. Тонких Евгения Евгеньевна, 24 года - Морг Сретенской ЦРБ;
11. Пестерева Жанна Михайловна, 25 лет - Морг Сретенской ЦРБ;
12. Горколенко Екатерина Ивановна, 25 лет - Морг Сретенской ЦРБ;
13. Коновалов Кирилл Александрович, 18 лет - Морг Сретенской ЦРБ;
14. Бобров Вадим Александрович, 42 года - Морг Сретенской ЦРБ;
15. Шадрина Людмила Александровна, 57 лет - Морг Сретенской ЦРБ;
16. Лыков Иван Викторович, 28 лет - Морг Сретенской ЦРБ;
17. Швалов, Морг Сретенской ЦРБ;
18. уточняется, Морг Сретенской ЦРБ;
19. уточняется, Морг Сретенской ЦРБ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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