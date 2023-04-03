85 тысяч рублей выплатит школа родителям сломавшей руку ученицы в Зиме Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура провела проверку после обращения жительницы Зимы о полученной дочерью травме в стенах школы. Как выяснили правоохранители, девочка сломала левую руку во время перемены. Ребенку пришлось пройти стационарное лечение, а также продолжать наблюдаться у медиков по месту жительства.

В защиту прав ребенка прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда, причиненного в результате полученных телесных повреждений, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Зиминский городской суд требования удовлетворил, взыскав в пользу ученицы в лице ее законного представителя компенсацию в размере 85 тысяч рублей.

Исполнение решения суда будет проконтролировано прокуратурой.

Напомним, в Иркутске вынесли приговор виновнику пожара в помещении супермаркета, пристроенного к гостинице «Ангара». Весной прошлого года 50-летний бездомный мужчина осматривал содержимое мусорных контейнеров в поисках еды, после чего случайно поджег один из них и ушел. Ущерб от его неосторожности составил 900 тысяч рублей. Ему избрали наказание.

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