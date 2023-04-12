Военный Валерий Шмигельский из Слюдянки погиб в зоне спецоперации 23 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Слюдянки скорбят по погибшему военнослужащему Валерию Шмигельскому. 29-летний мужчина отправился к линии соприкосновения в начале 2023 года. Сибиряк принимал участие в боях под Артемовском и героически погиб в зоне спецоперации на Украине 23 марта. Трагическими известями с земляками поделился мэр города Владимир Сендзяк.

- У Валерия остались жена и двухлетний сын, - рассказал градоначальник. - Кто считает необходимым и возможным оказать финансовую помощь семье Валерия, может это сделать, перечислив посильные для вас средства на расчетный счёт его жены Гусейновой Айлы Салеховны.

Напомним, в ночь на 11 апреля из Иркутской области вылетел борт военно-транспортной авиации для военнослужащих в зоне СВО. Было отправлено четыре автомобиля, квадроцикл, оборудование и посылки. Активную помощь оказывают жители региона, которые закупают необходимое снаряжение, передают личную технику.

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