Житель Иркутской области незаконно выловил рыбу на 800 тысяч рублей в Бурятии. Фото: УФСБ России по Бурятии.

В июне прошлого года жителя Иркутской области поймали за незаконной рыбалкой в Окинском районе Бурятии. Сотрудники ФСБ выяснили, что мужчина, несмотря на запреты, закидывал сети на озере Ильчир. Улов браконьера составил 910 хвостов разных видов. Этим он причинил государству ущерб на сумму более 800 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Бурятии.

- На основании собранной доказательственной базы Верховный суд Республики Бурятия признал фигуранта уголовного дела виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК России, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на тот же период, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее астролог Читинского дацана Беликто Лама поделился тем, что нас всех ждет в июне, а от чего лучше воздержаться. По его словам, стоит воздержаться от рисков, которые связаны с богатством и женитьбой.

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