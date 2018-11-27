2018-11-27T12:58:53+03:00
Происшествия

Взрыв в центре "Гравитация" в Иркутске 1 июня 2018: следствие ищет свидетелей

Чтобы до мелочей восстановить все, что происходило в этот день во время шоу, нужны показания каждого [фото, видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Следователи ГСУ СКР просят откликнуться очевидцев взрыва во время опытов 1 июня 2018 года в м центре "Гравитация" в Иркутске.Следователи ГСУ СКР просят откликнуться очевидцев взрыва во время опытов 1 июня 2018 года в м центре "Гравитация" в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Фотографии шестилетнего Гоши, на которых личико ребенка перебинтовано настолько, что видны одни лишь глазки, облетели все новостные ленты и соцсети. Смотреть на малыша, а тем более слушать рассказ о том, как он едва не сгорел во время огненного шоу в научно-развлекательном центре «Гравитация» (ТРК «Комсомолл») в День защиты детей, без боли невозможно.

Взрыв в ТРК "Комсомолл" в Иркутске: пострадавший мальчик рассказывает подробности.Дмитрий НИСИФОРОВ

Помимо Гоши серьезно пострадали еще 7 ребят от 6 до 12 лет. Их родители о том, что пережили, сначала молчали, первой заговорила мама Гоши. Она записала видеобращение в социальных сетях и согласилась поговорить с корреспондентом «Комсомолки». Женщина "с боем" прорвалась на само представление ( детей было много и родителей не пускали) и видела все: вот на сцене двое юных аниматоров, вот отключают свет и...сразу взрыв. У детей ожоги рук, лица, у двоих мальчиков - травмы глаз.

6-летний Гоша. Фото: Дмитрий НИСИФОРОВ

6-летний Гоша.Фото: Дмитрий НИСИФОРОВ

-ГСУ СК РФ продолжает расследование уголовного дела. По версии следствия, 1 июня 2018 года работники ООО «Кайзен» оказывали развлекательные услуги в помещении НПЦ «Гравитация», расположенномв ТРК «Комсомолл», - сообщает пресс-служба ведомства. - В результате демонстрации опытов с применением открытого огня пострадали посетители, в том числе дети.

О том, что и как происходило в зале, рассказы расходятся. А нужна истина. Вот поэтому следователи Главного Следственного Управления СК России призывают всех, кто 1 июня 2018 года присутствовал с детьми на представлении с демонстрацией опытов и до настоящего времени не обратился в правоохранительные органы, сообщить о себе.

Следователи уже собрали показания 34 человек, которые находились 1 июня 2018 года около 15 часов 00 минут в «Гравитации». Но для полноты картины этого мало, надо установить еще много нюансов. А по записям с камер видеонаблюдения, в момент пожара в помещении было более более 50 человек, в том числе несовершеннолетние.

Расследованием уголовного дела занимается следственный комитет России. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Расследованием уголовного дела занимается следственный комитет России.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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ПОЧЕМУ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ

Во время проведения опыта экскурсовод использовал жидкий азот, электричество и химические реактивы. Во время представления произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился.

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