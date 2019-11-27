Очистные сооружения, в которые врезался самолет АН-24 в Нижнеангарске, снесут

Расследование причин авиакатастрофы с АН-24, случившейся 27 июня в поселке Нижнеангарск, что на севере Бурятии, продолжается. Напомним, самолет совершил жесткую посадку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждения и врезался в здание очистных сооружений, что располагались за забором, и загорелся. На борту находилось 43 пассажира и четыре члена экипажа, двое из них - пилот-инспектор Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов - погибли. Остальным понадобилась помощь медиков.

То, что в воздухе у самолета отказал левый двигатель, и понадобилась экстренная посадка, ранее подтвердил Межгосударственный авиационный комитет. Но трагедии могло и не случиться, если бы на пути Ан-24 не стояли те самые очистные сооружения.

Схема с места авиакатастрофы в Нижнеангарске. Фото: МАК.

- Выяснилось, что здание построили без разрешения Росавиации, - рассказывают в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. - Вопреки нормам, очистные сооружения и канализация стоят вплотную к взлетно-посадочной полосе. Для самолетов это препятствие, угроза при экстренной посадке! Администрация Северобайкальского района, незаконно одобрившая постройку, теперь обязана снести здание.

Кроме того, после авиакатастрофы расследуется уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Напомним, всех пассажиров в той авиакатастрофе чудом спасла стюардесса Елена Лапуцкая, вытолкнув их через аварийные двери. Владимир Путин наградил бортпроводницу за мужество и отвагу медалью Нестерова. Таким же знаком поощрен выживший пилот Сергей Сазонов. А погибших членов экипажа посмертно отметили орденами Мужества.

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