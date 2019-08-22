Экипаж разбившегося в июне Ан-24 в Бурятии представят к наградам

Весь экипаж самолета АН-24, разбившегося 27 июня в Бурятии, наградят. Напомним, авиакатастрофа случилась в Нижнеангарске. Во время полета у самолета отказал двигатель. При посадке воздушное судно съехало со взлетно-посадочной полосы, а затем врезалось в очистные сооружения и вспыхнуло. Двое членов экипажа - пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов - погибли... Второй пилот, Евгений Сазонов, вылез из горящей кабины через люк. А бортпроводница Елена Лапуцкая героически спасла 43 жизни. Она силой выбила двери аварийного выхода, вытащила трап и выталкивала пассажиров. Все они, благодаря ей, выжили.

Авиакатастрофа случилась в Нижнеангарске 27 июня. Фото: МАК.

Министерство транспорта РФ выступило с инициативой - наградить членов экипажа АН-24 аз мужество и самоотверженность. Ходатайство поддержал и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

- Предлагается наградить орденом Мужества бортмеханика воздушного судна Олега Барданова и пилота-инспектора воздушного судна Владимира Коломина посмертно, медалью Нестерова - второго пилота воздушного судна Сергея Сазонова и бортпроводника Елену Лапуцкую, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Глава региона обратился к полпреду Президента РФ в СФО Сергею Меняйло, попросив согласовать документы на награду.

Фото: Рушан КАЮМОВ.

Мама бортпроводницы Елены Лапуцкой Ирина Лапуцкая прокомментировала корреспонденту "Комсомолки", что об этой награде ее дочь знает давно. Сейчас Елена все еще восстанавливается после авиакатастрофы. Травмы - переломы ребер и ушиб ноги - дают о себе знать. Она продолжает лечение, посещает больницы.

После того, как в кукурузном поле под Жуковским пилот Дамир Юсупов героически посадил самолет с 226 пассажирами, в интернете поднялась целая волна в поддержку Елены Лапуцкой. Дамира и второго пилота, Георгия Мурзина, наградил Президент, они получили звание Героев России. Пользователи интернета возмутились, что и Елена Лапуцкая заслуживает такой высокой награды.

Расследование причин авиакатастрофы еще ведется. Фото: МАК.

На днях вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак направил Владимиру Путину обращение с предложением отметить героиню на государственном уровне.

В эксклюзивном интервью "Комсомолке" Елена рассказывала, что также будет награждена Орденом Мужества и министерской почетной грамотой. Но сама она наград не ждет. Для нее самое главное - что пассажиры живы. И, конечно же, скучает по небу...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/726539" frameborder="0"></iframe> Стюардесса Лапуцкая, которая спасла 43 пассажира в авиакатастрофе АН-24.

СПРАВКА "КП"

Медаль Нестерова - государственная награда РФ. Названа в честь Петра Нестерова - это военный летчик, заложивший основы высшего пилотажа. Он погиб в 1914 году, когда впервые в боевой авиации применил таран. Награда вручается военнослужащим авиации, экипажам гражданской авиации и промышленности. Основания - мужество и отвага, проявленные при защите страны и госинтересов, во время боевой службы,при участии в маневрах и учениях, а также высокий профессионализм вождения самолета, отдельные заслуги в пользовании авиатехникой.

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