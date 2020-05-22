«Считаем, что это провокация»: ГУФСИН назвал дестабилизацией сюжет французского телеканала о бунте в ангарской колонии ИК-15

Двухдневный бунт в ангарской исправительной колонии ИК-15 произошел уже более месяца назад, а обсуждают его до сих пор. Причем не только в России, но и за рубежом. Кратко напомним, как проходили беспорядки. Началось все вечером, 9 апреля, когда перед командой «Отбой!», заключенный с отрицательной характеристикой, который содержался в штрафном изоляторе, внезапно начал толкать сотрудников охраны, ругаться на них матом и криками призывал других осужденных делать то же самое. Те послушали, и напали на одного из охранника.

Вскоре администрации колонии удалось взять ситуацию под контроль. Однако, на следующий день беспорядки вспыхнули с новой силой. Причем в прямом смысле. Заключенные устроили на территории колонии крупный пожар. Фотографии пламени тут же облетели соцсети. Бунт был подавлен с помощью личного вмешательства руководства и привлечения спецназа.

Пожар в ИК-15 во время бунта. Фото: очевидцы

На днях историей с бунтом заинтересовался один из французских телеканалов, который 20 мая снял сюжет про беспорядки в колонии. В ролике журналисты высказали претензию, что их съемочную группу якобы не пустили на территорию ИК-15. ГУФСИН Иркутской области уже ответил французам.

- Сюжет снят на основе недостоверной информации, которую журналистам предоставили люди, заинтересованные в дестабилизации обстановки в исправительных учреждениях, - рассказывают в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области. – Дело в том, что, сейчас в целях предупреждения распространения коронавируса в ИК введены ограничения посещений учреждения. При этом на все поставленные журналистами французского телеканала вопросы мы в письменной форме дали исчерпывающие квалифицированные ответы. Считаем, что недобросовестная и лживая позиция телеканала – это провокация, направленная на дестабилизацию социальной обстановки в России.

Также ГУФСИН опроверг еще ряд слухов. Например, информацию о том, что во время бунта в ИК-15, якобы погибло несколько человек. После пожара в производственной зоне колонии действительно было найдено тело одного из осужденных. Причина смерти устанавливается. Что касается разговоров, что в изоляторы, где содержатся участники беспорядков, не допускают адвокатов и правозащитников, то это, по словам руководителей ГУФСИН также не соответствует действительности.

- Неправда и то, что несколько десятков родственников не знают, где и в каком состоянии находятся осужденные, переведенные из ИК-15, - говорят в ГУФСИН. - На сегодняшний день "на горячую линию" поступило более 440 телефонных звонков и 215 обращений по электронной почте, на личном приеме побывало 75 человек.

Следователи установили заказчиков инцидента и основные каналы организации беспорядков, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области. - Возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

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