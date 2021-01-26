Бродячие собаки напали на 9-летнюю девочку в том же районе Улан-Удэ, где чуть не загрызли девушку и школьника

Бродячие собаки напали на 9-летнюю девочку в Улан-Удэ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители микрорайона Забайкальский, что в Улан-Удэ, уже боятся отпускать своих детей на улицу. Днем 26 января там произошло очередное нападение собак на ребенка. С декабря 2020-го это уже третий серьезный случай.

- Собаки напали на 9-летнюю девочку, - пояснили "КП"-Иркутск в пресс-службе МВД по Бурятии. - На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются владельцы животных.

Девочку на "скорой" увезли в больницу.

- Ребенок поступил с ранами волосистой части головы и бедра, - рассказали в минздраве Бурятии. - Состояние удовлетворительное. Оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, кошмар для жителей микрорайона начался в декабре 2020-го, когда злые голодные псы буквально растерзали 20-летнюю девушку Таню. Сейчас она в Москве, ей делают сложные операции, предстоит пластика лица.

А 12 января псы едва не загрызли 11-летнего мальчишку. Из-за серьезных ран на ногах ребенка спецбортом также отправили на лечение в Москву.

Местные не на шутку обеспокоены. Провожать детей в школу и обратно стали казаки. Запущен школьный автобус, чтобы ребята меньше ходили пешком. Принимаются заявки на отлов животных.

А в местном приюте для собак в середине января произошел пожар. Предположительно, это мог быть поджог. Решается вопрос о переносе приюта за пределы жилой территории.

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