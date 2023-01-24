Аномалии продолжаются. После сильных морозов в Иркутске резко потеплеет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Незапланированные зимние каникулы в Приангарье подошли к концу, говорят синоптики. Несколько дней столбик термометра настойчиво стремился вниз, а накануне, 23 января, в некоторых городах и селах региона он вовсе упал ниже отметки в -50 градусов. В Иркутске было чуть теплее: - 41. Эта ночь для его жителей стала самой холодной за последние 22 года. Вот так подморозило! Выяснилось, что эффект дало сочетание арктического воздуха и воздушных масс континентальной территории Якутии.

- Подобные морозы в нашем регионе время от времени случаются, вероятность их наступления составляет от 10 до 20%, - говорят метеорологи Иркутского УГМС. - Обвал холода сопровождался тяжелым, плотным туманом. Морозный смог значительно снижал дальность видимости, создавая дополнительные сложности тем автолюбителям, которым в такой мороз удалось завести свои автомобили.

Однако время сибирского дубака заканчивается. Уже сейчас Иркутскую область начали согревать теплые потоки воздуха, перемещающиеся с запада страны. Сначала температура в регионе придет в норму, а к концу недели вновь покажет аномальные значения. Воздух прогреется на 6-12 градусов выше обычного. Самая «жара» ожидается в субботу, 28 января. Столбик термометра опустится лишь до -6 градусов.

- Такие перемены погоды происходят с понижением атмосферного давления, - объясняют синоптики.

Однако вместе с теплой погодой придет снег, ветер, а может быть и метели.

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