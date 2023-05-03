Уже 4 мая вечером в 18:30 местные жители могут посетить героико-патриотическую акцию «Пламя гордости за Победу». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Совсем скоро жители Иркутска и всей России отметят 78-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Для нашего города это особенный день. Ведь столица Приангарья носит статус города трудовой доблести. В годы войны местные жители всеми силами приближали Великую Победу.Из центральной части России в Приангарье были перевезены 22 крупных предприятия машиностроения и легкой промышленности, 10 трестов, свыше 25 тысяч рабочих. Память о героях-земляках, которые трудились на передовой и в тылу, будет жить вечно.

Праздник отметят с размахом. КП-Иркутск рассказывает, куда сходить на 9 мая 2023 года в Иркутске.

Куда сходить на 9 мая 2023 года в Иркутске

Праздничные мероприятия начинаются за несколько дней до 9 мая. Так, в этом году уже 4 мая местные жители могут посетить с 12.00 до 18.00 концертную программу у памятника Александру III. Свое творчество представят молодежные и ветеранские коллективы. Также в этот день в Иркутской областной филармонии пройдет концерт «Этой памяти верны». Для зрителей выступит Духовой оркестр Братска.

На следующий день, 5 мая, в 12.00 состоится траурная церемония на Русско-Амурском мемориальном комплексе. А в 12.30 все желающие смогут поприсутствовать на митинге у памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Далее в 15.00 в драматическом театре им. Охлопкова пройдет торжественное собрание общественности города, войск Иркутского гарнизона.

Также 6 марта можно посетить творческую программу улице Аэрофлотская, 7а. Все желающие смогут увидеть выступления творческих коллективов, а также продегустировать полевую кухню. Кстати, вход свободный.

А самое интересное, конечно же, запланировано на 9 мая.

Программа мероприятий 9 мая 2023 в Иркутске

Итак, отмечать День Победы Иркутск начнет с самого утра. В 10.00 пройдет традиционный митинг у мемориала "Вечный огонь". Напомним, что традиционного шествия Бессмертного полка в этом году не будет. Акция состоится в других форматах. Например, можно рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях.

Самое яркое событие праздника - Парад Победы - состоится с 11.00 до 11.50 в сквере им. Кирова. Зрители увидят торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур, а также показательные выступления курсантов Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России.

Затем в 12.00 в сквере им. Кирова начнется творческая программа «Споемте, друзья!», которая продлится до 15.00. Состоится и праздничный концерт.

Тем временем, на острове Юность с 11.00 до 13.00 можно полюбоваться на традиционный Марш готовности студенческих педагогических отрядов.

Но и это еще не все. Иркутяне смогут спеть любимые песни о Великой Победе на «открытом микрофоне», который пройдет с 13.00 до 18.00 на площадке у здания на бульваре Гагарина, 9. А любители стихов примут участие в поэтической программе «Мы пронесем через века…» в сквере на улице Чудотворской с 12.00 до 22.00.

Праздник завершится красочным фейерверком на Нижней набережной в 22.00.

КСТАТИ

Театры приглашают

Помимо основной программы ко Дню Победы, можно сходить в театр и насладиться праздничными постановками и концертами.

Так, 7, 8 и 9 мая можно посетить спектакль-концерт «От героев былых времен - 2023» в Иркутском драматическом театре им. Охлопкова. В День Победы ветераны Великой Отечественной войны приглашены на два концерта в Иркутский музыкальный театр им. Загурского:«Поклонимся великим тем годам» и «От героев былых времен». Солисты театра исполнят известные романсы, баллады и лирические композиции военных лет. А уже 10 мая на концерт «Поклонимся великим тем годам» приглашают и всех остальных жителей города.

«Театр Пилигримов» 8 мая устроит театрализованный концерт «День Победы в кругу семьи» в войсковой части микрорайона Зеленый. А Иркутский театр юного зрителя им. Вампилова 9 мая проведет для ветеранов экскурсию «Путешествие по Закулисью».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Репетиции Парада Победы

Подготовка к Параду Победы идет полным ходом. Все желающие могут полюбоваться репетициями праздника 6 и 7 мая на площади графа Сперанского с 17.00 до 22.00. Напоминаем, на это время будет закрыт проезд по площади перед зданием правительства Иркутской области. В связи с этим изменятся схемы движения общественного транспорта.

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