Вызволяли штурмом: что решил суд по делу мужчины, который 8 часов держал в заложниках 3-летнего сына

Драма разыгралась 30 апреля прошлого года в Чите. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор жителю Забайкальского края, который восемь часов удерживал в квартире ребенка и угрожал расправой.

В одной руке – ребенок, в другой – обрез

Как ранее рассказывала КП-Иркутск, драма разыгралась 30 апреля прошлого года в одном из многоквартирных домов в Чите. В пять часов вечера в экстренные службы города начали поступать сообщения от встревоженных соседей. Все они кричали: «Спасите ребенка!».

Как оказалось, в квартире на 9-м этаже забаррикадировался 35-летний предприниматель и, вооружившись обрезом, держал в заложниках собственного 3-летнего сына. Причиной стал семейный скандал. Ранее мужчина часто ссорился со своей женой и дело даже дошло до развода. Вот только супруги не смогли поделить ребенка.

- Во время ссор он часто кричал жене, что сын ей не достанется. Малыш испуганно плакал, жена – тоже, - рассказывали соседи.

Очередной скандал и произошел в тот день. На помощь к женщине поспешили ее мать и брат. Но тщетно! Забайкалец ударил ножом шурина, а потом выгнал всех бывших родственников за дверь, заперся в квартире с сыном и угрожал убить его и себя. На протяжении почти восьми часов домашний тиран не шел на контакт ни со следователями, ни с сотрудниками ФСБ. Все это время дом был оцеплен, а на месте находились автомобили МЧС, Росгвардии, реанимации и автолестница.

Пять лет колонии

Когда все попытки правоохранителей вызволить ребенка не увенчались успехом, остался только один вариант – штурм. В полночь силовики вскрыли железную дверь квартиры с помощью болгарки.

- Мужчина задержан, с ним будут работать следователи, - рассказывали в СК Забайкальского края. – Ребенок находится с мамой, ими занимаются медики. Важно, что никто не пострадал.

От поступка забайкальца в шоке были даже его друзья.

- Я знаю его как веселого, добродушного, неконфликтного парня, - рассказывал корреспонденту КП-Иркутск земляк мужчины из поселка Чернышевск. - Даже представить не могу, что у них там такого случилось, что он так себя повел. В общем-то, он вполне успешный парень. Высшее образование получал в Иркутске. Работал по специальности в Чите и в родном Чернышевске даже заместителем начальника был. После вот ушел в бизнес, открыл автомойку в Чите. Судимость у него была, но срок не отбывал, наказание было условным.

Завели уголовное дело. Мужчину обвинили в «незаконном лишении свободы, совершенном с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «угрозе убийством». И вот на днях служители Фемиды поставили точку в этой громкой истории.

- Подсудимому назначено пять лет лишения свободы в колонии-поселении. Также суд засчитал срок содержания под стражей с 1 мая 2022 года. День в СИЗО будет засчитан за два дня в колонии. Подсудимый частично признал вину, - рассказали в Ингодинском районном суде Забайкальского края.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Иркутянин, угрожавший сбросить сына с 14 этажа, снова пойдет под суд

В Иркутске заново рассмотрят дело местного жителя, который угрожал сбросить ребенка с 14-го этажа в центре города. В июле 2021 года 34-летний мужчина стоял на карнизе балкона многоэтажки с трехлетним сыном на руках. Он требовал встречи с супругой, которая накануне подала на развод. Несколько часов с ним пытались вести переговоры соседи по лестничной клетке, сотрудники полиции, психологи МЧС и мать ребенка. В итоге иркутянин вернулся в квартиру, где его задержали сотрудники ОМОНа. Завели уголовное дело. В декабре прошлого года суд присяжных заседателей посчитал мужчину невиновным.

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