«Правый глаз все еще зашит, на улицу выходить боюсь»: девушка, которую растерзали псы в Бурятии, рассказала о последствиях

Жители Бурятии и Иркутской области переживали за судьбу молодой сибирячки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Разодранная кожа лица, укусы по телу, потеря зрения… Такими ужасающими последствиями обернулась для 20-летней жительницы Бурятии прогулка из дома до поликлиники. Вот только до врача в тот день она так и не дошла. По дороге на нее напала свора бродячих собак. За несколько минут жизнь девушки разделилась на «до» и «после».

Родные плакали и молились – хоть бы ее спасли!

Эта громкая история произошла еще 23 декабря 2020 года в Улан-Удэ. В то утро Татьяна, жительница СНТ «Весна», спешила на прием к стоматологу. Девушка вышла из дома и уже прошла несколько десятков метров, как вдруг услышала громкий лай. Уже через несколько секунд она поняла, что на нее летит свора из 8-10 бездомных собак. Животные повалили хрупкую сибирячку на землю, вцепились в нее клыками и начали неистово рвать тело и лицо. Отбиться от агрессивных псов у Тани не было шансов. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не соседка, которая услышала крики, доносящиеся с улицы. Пенсионерка выскочила из ограды и начала стучать палкой по забору. Шум привлек внимание других местных жителей, они бросились на помощь пострадавшей, занесли ее домой и вызвали скорую помощь. Боль была настолько сильной, что Таня даже не могла говорить.

- Раны у Тани страшные, - рассказывала КП-Иркутск тетя девушки Альбина. – Лица практически нет, все тело искусано. Девочку ввели в искусственную кому, она дышит с помощью аппарата ИВЛ. Лежит вся в трубочках…

Через несколько дней после инцидента Таню бортом санавиации отправили в Москву, в институт хирургии имени Вишневского. Борьбу за жизнь пострадавшей взяли под личный контроль и глава Бурятии Алексей Цыденов, и руководитель российского минздрава Михаил Мурашко. Когда самолет поднимался в небо, родные плакали и молились - только бы ее спасли!

В те дни, кажется, все жители Бурятии и Иркутской области переживали за судьбу молодой сибирячки. В середине января 2021 года пришла радостная новость – Таня начала ненадолго оживать и садиться.

Девушка пережила несколько операций. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Прошло 19 дней! С помощью специальных удерживающих приспособлений Таня ненадолго садится! Пусть это больно, но так нужно, чтобы мышцы начали «работать». Маленький, но прогресс! Мы радуемся каждому достижению! – сообщили ее родные в социальных сетях.

После этого девушку перевели в клинику Сеченова и пластические хирурги взялись за восстановление лица.

«Боюсь собак»

- Была очень сложная операция, ей прооперировали глаза, - рассказывала КП-Иркутск тетя девушки, Альбина Николаевна, - В буквальном смысле слова сформировали их, зашили раны вокруг. В таком состоянии, с повязкой на глазах, Танюше предстоит провести полгода. Потом ею займутся ведущие офтальмологи страны. Мы сами пытаемся связаться и с зарубежными клиниками.

С тех пор новостей о девушке практически не было. И вот спустя 2,5 года после случившегося Татьяна лично решила рассказать о состоянии своего здоровья. Девушка опубликовала пост в социальных сетях, ответив на вопросы земляков.

Татьяна пояснила, что сейчас находится дома, в Улан-Удэ, вместе с родными. Периодически летает на пластические операции в Москву. Последний раз в столице была в марте этого года.

- Очевидно, что состояние здоровья могло быть и лучше. Но что есть, то есть, так что в целом неплохо. Двигательные функции в порядке, осталось только восстановить лицо, - пишет девушка. – Восстановление будет долгим и тяжелым, так как потребуется еще множество операций и моральных сил на них.

Отбиться от агрессивных псов у Тани не было шансов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Татьяна рассказывает, что видит пока что только одним глазом. Правый все еще зашит, и сколько он будет находится в таком состоянии - неизвестно. Сибирячка очень надеется, что когда-нибудь сможет видеть двумя глазами.

- Я до сих пор много переживаю и мучаюсь кошмарами, - признается Татьяна в посте. – Я боюсь выходить на улицу из-за случившегося. Но стараюсь держаться благодаря поддержке близких людей.

Татьяна также признается, что по-прежнему боится собак.

- Благодарю всех за теплые слова поддержки и за то, что до сих пор переживаете о моем состоянии. Все комментарии я видела и читала. Огромное вам спасибо, - поблагодарила подписчиков Татьяна.

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