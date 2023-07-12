«Не нашли ни живой, ни мертвой». В Бурятии седьмые сутки не могут найти туристку, пропавшую во время сплава

Судьба 45-летней женщины до сих пор неизвестна. Фото: ГУ МЧС Республики Бурятия

В Бурятии уже седьмые сутки ищут туристку из Новосибирска, которая пропала во время сплава на реке Снежной.

Как ранее рассказывала КП-Иркутск, 23 июня группа из восьми человек отправилась в экстремальное путешествие по горной реке. Все они приехали на сплав из разных городов: Новосибирск, Пермь, Ханты-Мансийск, Минусинск. Для большинства из них сплав был далеко не первым, поэтому компания не стала пользоваться услугами турфирм или гидов. Катамараны и необходимую экипировку, в том числе спасательные жилеты, туристы использовали свои.

Известно, что руководитель группы зарегистрировал участников и запланированный маршрут в республиканском МЧС. Туристы планировали, что стартуют из села Баянгол в Закаменском районе и закончат сплав в селе Выдрино. Расстояние в 180 километров по реке, с учетом остановок на отдых и ночлег, они рассчитывали преодолеть за две недели. 8-9 июля экстремалы должны были прийти в конечную точку маршрута.

Однако за пару дней до окончания сплава, 6 июля, во время прохода одного из участков реки, катамараны перевернулись и все восемь участников оказались в воде. Люди попали в стремительный поток. Двое сразу же выбрались на берег и сообщили о случившемся спасателям. Еще пятерых нашли на следующий день. Все они в удовлетворительном состоянии. А вот судьба 45-летней женщины до сих пор неизвестна. Туристку искали наземными группами, водным транспортом и авиацией.

- Поиск результатов не дал. Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда обследовали 120 километров береговой линии и акватории реки Снежная и озера Байкал. Работы в лесном массиве затруднены из-за обильных осадков и тумана. Поисковые работы по береговой линии и руслу реки осложнены в связи с подъемом уровня воды в реке, - сообщили в ГУ МЧС по Республике Бурятия.

По данным на 11 июля, спасатели временно приостанавливали поиски.

Родные женщины также нанимали для поисков частный вертолет. Но и это не принесло результата.

- Думали, день-два и она найдется. Потому что такие силы были брошены на поиски. Но, к сожалению, ничего неизвестно. Ни живой, ни мертвой пока не нашли… - рассказала корреспонденту «КП-Иркутск» сестра пропавшей.

Родные туристки просят жителей Бурятии и Иркутской области помочь в поисках и готовы выплатить вознаграждение.

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