Что произошло в Иркутске в ночь на 12 июня 2026: последние новости

Клещи покусали почти 12,5 тысячи жителей Иркутской области с начала сезона. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Клещи покусали почти 12,5 тысячи жителей Иркутской области с начала сезона

За неделю с 3 по 10 июня за медицинской помощью обратились 2422 укушенных. Лабораторно подтвердили 22 случая клещевого энцефалита, 16 боррелиоза и четыре риккетсиоза.

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Все началось со звонка якобы социального работника, который попросил продиктовать паспортные данные для перерасчета пенсии.

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По версии следствия, с 2021 по 2024 год он получал от директора компании-поставщика деньги за то, чтобы обеспечивать фирме преимущество при распределении заказов, продлевать договоры и лояльно принимать товары.

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