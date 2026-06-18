Что произошло в Иркутске в ночь на 19 июня 2026: последние новости

Фото: ГУ МВД по Иркутской области.
Внедорожник влетел в трамвай с пассажирами в Усолье-Сибирском
Вагон шел по маршруту № 3, внутри находились водитель и 30 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал, а вот водителю внедорожника медики оказали помощь на месте.
В Иркутске задержали курьеров мошенников, забравших у пенсионерки 3,7 млн
Мошенники убедили женщину назвать код из смс, после чего сообщили, что её данные попали к преступникам, а она стала фигуранткой расследования о финансировании противоправной деятельности.
В Иркутске задержали подозреваемых в махинациях с землей на Байкальском тракте
Компания, которая занималась комплексным развитием территории площадью больше ста гектаров, незаконно распродала участки, которыми вообще не имела права распоряжаться.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Зажало между автомобилями»: стала известна дата прощания с известной кавээнщицей, погибшей в страшном ДТП в Санкт-Петербурге (подробнее)
«Приходит сыну во снах»: фельдшер ушёл на смену и больше не вернулся домой — он умер в больнице, в которой работал (подробнее)
«Красим покойницам ногти и повторяем их любимый макияж»: откровения женщины-танатопрактика о работе с мертвыми (подробнее)