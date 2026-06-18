Что произошло в Иркутске в ночь на 19 июня 2026: последние новости

Внедорожник влетел в трамвай с пассажирами в Усолье-Сибирском. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Внедорожник влетел в трамвай с пассажирами в Усолье-Сибирском

Вагон шел по маршруту № 3, внутри находились водитель и 30 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал, а вот водителю внедорожника медики оказали помощь на месте.

В Иркутске задержали курьеров мошенников, забравших у пенсионерки 3,7 млн

Мошенники убедили женщину назвать код из смс, после чего сообщили, что её данные попали к преступникам, а она стала фигуранткой расследования о финансировании противоправной деятельности.

В Иркутске задержали подозреваемых в махинациях с землей на Байкальском тракте

Компания, которая занималась комплексным развитием территории площадью больше ста гектаров, незаконно распродала участки, которыми вообще не имела права распоряжаться.

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