Что произошло в Иркутске в ночь на 23 июня 2026: последние новости

В аэропорту Иркутска у иностранцев начнут снимать отпечатки пальцев. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Иркутска у иностранцев начнут снимать отпечатки пальцев

Такое нововведение утверждено постановлением правительства России. Новые требования не коснутся граждан Беларуси, детей младше шести лет и лиц с дипломатическим статусом.

В Свирске осудят мастера жилищного участка за гибель 5-летней девочки на горке

17 мая 2025 года девочка скатывалась с горки, когда шнурок ее кофты застрял в щели между основанием и металлическим скатом. На шее образовалась петля, и ребенок погиб от механической асфиксии.

Жители Иркутской области отдали мошенникам больше 8,5 млн рублей за три дня

Самый крупный удар пришелся на слесаря из Ангарска. Мужчина поверил рекламе быстрого заработка в интернете, заполнил анкету, и с ним связался лжеброкер.

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