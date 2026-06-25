Что произошло в Иркутске в ночь на 26 июня 2026: последние новости

Для спецтранспорта в Иркутской области выделят отдельные часы на заправках. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Для спецтранспорта в Иркутской области выделят отдельные часы на заправках

В первую очередь это касается скорой помощи, аварийных служб, общественного транспорта и спецмашин, которые вывозят мусор. Им должны отдавать приоритет при заправке.

В двух округах Иркутска продлили отключение горячей воды

Жители Свердловского и Октябрьского округов Иркутска 10 дней обходились без горячей воды. Отключение было плановым, специалисты предупреждали заранее. Планировалось, что все ремонтные работы будут завершены к 25 июня, однако возникли неполадки.

Модернизированный Як-130М совершил первый полет в Иркутске

Машину пилотировал экипаж из двух летчиков-испытателей. Полет длился около 50 минут на высоте до двух километров и скорости до 600 километров в час. Замечаний к самолету нет, все задачи выполнили полностью.

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