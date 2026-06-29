Что произошло в Иркутске в ночь на 30 июня 2026: последние новости

Глава СК затребовал доклад о гибели роженицы и младенца в Иркутске. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Глава СК затребовал доклад о гибели роженицы и младенца в Иркутске

Трагедия случилась 22 июня в одном из родильных домов города. 28-летняя женщина умерла во время родов, спасти ребенка врачи тоже не смогли. Началась доследственная проверка по статье о причинении смерти по неосторожности.

Двое бойцов СВО вернулись из плена в Иркутскую область

Процедура передачи проходила на белорусско-украинской границе - на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области. С российской стороны домой отправились 160 военнослужащих.

В Иркутске поймали перекупщиков, продававших бензин по 250 рублей за литр

Задержанные занимались незаконным предпринимательством, сбывая горючее по ценам, значительно превышающим рыночные. В одном случае точки сбыта работали непосредственно у заправочной станции, ещё в трёх - через интернет-площадки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Была уверена, что третьей «сотки» точно не будет»: выпускница из Иркутска, не верившая в успех, набрала 300 баллов на ЕГЭ (подробнее)

Узнав результаты УЗИ, будущая мама была в ужасе: малышу в утробе грозила смертельная опасность (подробнее)

Ради мамы и младшего брата 12-летний школьник пожертвовал жизнью: с ним хладнокровно расправился родной отец (подробнее)