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Общество6 июля 2026 22:00

Что произошло в Иркутске в ночь на 7 июля 2026: последние новости

Предпринимателю из Иркутска предъявили обвинение за сплав, где пропали трое
Татьяна ИВАНОВА
Предпринимателю из Иркутска предъявили обвинение за сплав, где пропали трое.

Предпринимателю из Иркутска предъявили обвинение за сплав, где пропали трое.

Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Предпринимателю из Иркутска предъявили обвинение за сплав, где пропали трое

По правилам на такой маршрут нельзя брать детей младше 12 лет, а инструктор обязан следить за безопасностью каждого туриста. Эти требования проигнорировали. Когда плоты причалили к острову на Иркуте, 4-летний мальчик снял спасательный жилет и без присмотра зашел в воду. Течение подхватило ребенка, и двое мужчин 40 и 45 лет бросились на помощь. Никто из троих не выбрался.

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Личность агрессора установили, им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. Задерживали его уже с участием СОБРа. Сейчас следователи предъявили мужчине обвинение по двум статьям.

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Самый большой удар пришелся на 48-летнего администратора стоматологии. Женщина зарегистрировалась на сайте знакомств, где начала общаться с мужчиной. Он предложил поправить финансовое положение с помощью онлайн-заработка.

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