Что произошло в Иркутске в ночь на 7 июля 2026: последние новости

Предпринимателю из Иркутска предъявили обвинение за сплав, где пропали трое. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Предпринимателю из Иркутска предъявили обвинение за сплав, где пропали трое

По правилам на такой маршрут нельзя брать детей младше 12 лет, а инструктор обязан следить за безопасностью каждого туриста. Эти требования проигнорировали. Когда плоты причалили к острову на Иркуте, 4-летний мальчик снял спасательный жилет и без присмотра зашел в воду. Течение подхватило ребенка, и двое мужчин 40 и 45 лет бросились на помощь. Никто из троих не выбрался.

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Личность агрессора установили, им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. Задерживали его уже с участием СОБРа. Сейчас следователи предъявили мужчине обвинение по двум статьям.

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Самый большой удар пришелся на 48-летнего администратора стоматологии. Женщина зарегистрировалась на сайте знакомств, где начала общаться с мужчиной. Он предложил поправить финансовое положение с помощью онлайн-заработка.

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