СЕГОДНЯ 08:01 2019-07-17T08:01:40+03:00

Выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области: собирают списки тех, у кого ухудшилось здоровье. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области продолжаются. По данным на вечер 16 июля, 36 тысяч 885 жителей, пострадавших от наводнения, получили единовременную материальную помощь в 10 тысяч рублей. В списках числится еще немногим больше тысячи человек.

-Компенсации за частичную или полную потерю имущества в размере 50 и 100 тысяч рублей соответственно получили 13 тысяч 733 человека из 14 тысяч 453, включенных в списки, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

Тем, кто не был прописан на территории. пришлось обращаться в суды. Так поступили 1548 человек. Уже рассмотрено 1108 исков, 1096 – удовлетворены. Уже принято решение, что относительно детей до 14 лет решения будут приниматься сразу, без судов. Всего в зоне, пострадавшей от паводков, было 230 детей.

Но это не все выплаты пострадавшим в Иркутской области. Отдельным пунктом идет сбор данных о тех, кто получил вред здоровью - травму или болезнь в результате наводнения. Таких будет много - ожидая помощи, люди получали переохлаждение, травмы. Но сам факт необходимо засвидетельствовать в больнице. В зоне бедствия работает целая группа врачей-судмедэкспертов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/718823" frameborder="0"></iframe> МО перебрасывает дополнительные силы для скорейшей ликвидации последствий паводка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Какой коттедж? У меня баня да железная бочка»: мэр Нижнеудинского района о скандале со спасением своего дома вместо чужих после паводка (Подробности)

Мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов, которого обвиняли в спасении своего дома во время паводка, ушел в отставку (подробности)

Пострадавшим от наводнения в Иркутской области отсрочат выплату кредитов на год (Подробности)

Лабрадор Клео помогает искать пропавших без вести жителей подтопленных районов Иркутской области ( подробности)

Фото спасенных в Тулуне собак: забрать их можно в питомнике К-9. Посмотрите снимки - среди них может быть и ваша

Виталий Мутко поручил построить новое здание для центра дополнительного образования в Тулуне (подробности)

Открыла магазины, да и все: предпринимательница из затопленного поселка Иркутской области раздала продуктов на 600 тысяч рублей. Сама Яна Беленок считает, что поступила так, как должна была поступить. Теперь сельчане хлопочут, чтобы ей помогли деньгами. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU