2019-07-17T08:01:40+03:00
Общество

Выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области: собирают списки тех, у кого ухудшилось здоровье

В зоне ЧС работают врачи-судмедэксперты, заболевшим положены выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области: собирают списки тех, у кого ухудшилось здоровье.Выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области: собирают списки тех, у кого ухудшилось здоровье.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области продолжаются. По данным на вечер 16 июля, 36 тысяч 885 жителей, пострадавших от наводнения, получили единовременную материальную помощь в 10 тысяч рублей. В списках числится еще немногим больше тысячи человек.

-Компенсации за частичную или полную потерю имущества в размере 50 и 100 тысяч рублей соответственно получили 13 тысяч 733 человека из 14 тысяч 453, включенных в списки, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

Тем, кто не был прописан на территории. пришлось обращаться в суды. Так поступили 1548 человек. Уже рассмотрено 1108 исков, 1096 – удовлетворены. Уже принято решение, что относительно детей до 14 лет решения будут приниматься сразу, без судов. Всего в зоне, пострадавшей от паводков, было 230 детей.

Но это не все выплаты пострадавшим в Иркутской области. Отдельным пунктом идет сбор данных о тех, кто получил вред здоровью - травму или болезнь в результате наводнения. Таких будет много - ожидая помощи, люди получали переохлаждение, травмы. Но сам факт необходимо засвидетельствовать в больнице. В зоне бедствия работает целая группа врачей-судмедэкспертов.

МО перебрасывает дополнительные силы для скорейшей ликвидации последствий паводка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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