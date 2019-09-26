Сестренка погибшего под колесами Мерседеса иркутского школьника до сих пор верит, что он в больнице

- Четырехлетняя сестренка Дани до сих пор не знает, что любимого брата больше нет, - плачет пенсионерка Любовь Алексеевна, бабушка 17-летнего иркутского школьника Данилы Зайцева, который ранним утром 15 мая погиб под колесами «Мерседеса». Резонансное ДТП случилось на улице Байкальской, на нерегулируемом пешеходном переходе.

- Внучка каждый день спрашивает, когда мы пойдем к нему в больницу… Думает он там…

Сдерживать слезы, слушая слова родных Дани, трудно. Жизнь Данилы оборвалась в один миг, когда он шел на первый пробный экзамен по русскому языку. Мальчишка только ступил на зебру, как в ту же секунду его на большой скорости снес «Мерседес-Бенц С-230», водитель которого даже не притормозил. От удара Данила отлетел на несколько метров и упал на асфальт, а лихач в это время нажал на газ и скрылся. Пока он бросал свой «Мерседес» во дворе на бульваре Постышева, школьник умирал на руках родителей. Они случайно проезжали мимо места аварии. Младшие сестренки Данилы, 11 и 4 лет, тоже видели окровавленное тело брата на асфальте.

То, как нарушитель бросил машину и убежал, попало на видеокамеру. Фото: "ДТП 38RUS".

- Они же жили в одной комнате, - продолжает Любовь Алексеевна. - Старшая до сих пор целыми днями ревет, а младшей мы так и не говорим, что брат мертв. Даня их очень любил. Говорил: «Вот выучусь, начну работать и буду помогать сестренкам во всем».

Этому уже не сбыться. Родители школьника признаются, что не простили и, наверное, не простят водителя «Мерседеса». Тем более когда через месяц после трагедии узнали результаты экспертизы: в то утро водитель сел за руль в наркотическом опьянении. К слову, сам нарушитель несколько раз извинился перед родными Данилы и признал свою вину. 31 июля суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его на три года лишили водительских прав.

Водитель Мерседеса сразу после задержания. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Близких погибшего, как впрочем, и многих иркутян, такой приговор не устроил. Родители подали апелляцию, чтобы виновнику ДТП ужесточили наказание - хотя бы на колонию общего режима. Бывшие одноклассники и их родители даже начали собирать подписи за пересмотр дела и за полчаса до рассмотрения апелляции собрались на пикет перед зданием суда.

- Да, нас возмутил такой приговор, - говорит мама одного из друзей Данилы Александра Макарова. - Четыре года в колонии-поселении, где он, возможно, даже будет бывать на выходных дома, - не наказание. Пока таким нарушителям будут выносить мягкие приговоры, некоторые водители продолжат садиться за руль пьяными либо под наркотиками.

- Это не наказание! - добавляет тетя погибшего парня Анастасия Шаврова. - Да, Данилу уже не вернуть, и мы не просто хотим наказать одного водителя «Мерседеса», пусть все задумаются, перед тем как сесть за руль в опьянении.

Одноклассники Данилы также требовали ужесточить наказание водителю Мерседеса.Фото: Андрей СИНЬКОВ

И просьбы иркутян были услышаны. Иркутский областной суд все же изменил первый приговор Октябрьского суда и отправил виновника ДТП на Байкальской в колонию общего режима на те же 4 года. Водитель «Мерседеса», который общался с участниками процесса по видеосвязи, прокомментировать это решение не успел, а его жена поспешила быстрее покинуть здание суда. Тяжело было говорить и отцу Данилы Зайцева Руслану.

- Считаю, что теперь это более справедливое наказание, - говорит Руслан Зайцев. - Больше мы ни на чем настаивать и ничего оспаривать не будем. Начал ли осужденный выплачивать нам материальный ущерб? В первые месяцы нам отправили 30 тысяч рублей, еще 15 тысяч перевели неделю назад.

Говоря это, мужчина старается не смотреть в сторону улицы Байкальской. Его сын погиб буквально в нескольких сотнях метров от здания суда.

- Знаете, до сих пор не хожу по месту гибели Данилы и стараюсь его всегда объезжать, - говорит Руслан, и быстрыми шагами уходит, чтобы не расплакаться при нас.

Теперь виновник ДТП отправится в колонию общего режима. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ.

За те четыре месяца, что нет Данилы, его одноклассники получили аттестат, посвятили другу вальс на выпускном балу, поступили в университеты и до сих пор не могут поверить, что больше не увидят его улыбку.

- На выпускном мы старались гнать грустные мысли, - говорит близкий друг Данилы. - Потому что наш веселый и всегда позитивный Даня не был бы рад этому. Его последним желанием было побывать на море...

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