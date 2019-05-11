МЧС предупреждает: 12 мая в Иркутской области ожидается усиление ветра

В Приангарье снова подует ветер. Спасатели предупреждают об ухудшении погоды на 12 мая. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки усилится юго-западный ветер с переходом на северо-западный. Возможны порывы до 12-17 метров в секунду. В региональном МЧС не исключают, из-за этого может вновь увеличится число действующих пожаров. Напомним, что по данным Авиалесоохраны на 11 мая в Приангарье горит семь очагов на площади около 6 тысяч гектаров.

– В южных, центральных и Ольхонском районах ожидается высокая пожароопасность, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Поэтому ходить в леса запрещено.

В ведомстве также предупредили еще об одной угрозе. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья высокая вероятность схода снежных лавин. Поэтому туристам советуют зарегистрировать свой маршрут и внимательно следить за изменениями в погоде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лесные пожары в Иркутской области: число очагов уменьшилось до семи. На 11 мая в Приангарье полыхает более 6 тысяч гектаров леса. (подробности).

Паводки в Иркутской области: дома 116 человек подтопило в селе Преображенка. Многие жители отказываются от эвакуации и остаются на чердаках своих домов. (подробности).

За распространение паники ответят: накануне в соцсетях появились слухи о сгоревших в Иркутской области селах. Жителей Приангарья призвали в случае сомнений звонить пожарным. (подробности).

Виновников лесных пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов. Возбуждено уже 11 уголовных дел. (подробности).

Карта пожаров вокруг Иркутска: где горят леса в Приангарье. Действующие очаги зарегистрированы в 11 районах области, карта пожаров вокруг Иркутска. (подробности).

Пожары взяли в кольцо несколько сел в Иркутской области. В Иркутском районе эвакуированы жители трех поселков. (подробности).

Въезд на Александровский тракт перекрыли из-за сильного дыма в Иркутске. Автомобилистам лучше отказаться от дальних поездок. (подробности).

Как защититься от дыма в Иркутске. В региональном МЧС напомнили о правилах безопасности, как защититься от дыма в Иркутске. (подробности).

Иркутск в дыму: город окружили лесные пожары. По данным регионального МЧС источник смога находится в 40 километрах от города. (подробности).