2019-05-11T14:28:32+03:00
Общество

МЧС предупреждает: 12 мая в Иркутской области ожидается усиление ветра

Синоптики прогнозируют порывы ветра до 17 м/с
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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МЧС предупреждает: 12 мая в Иркутской области ожидается усиление ветра.МЧС предупреждает: 12 мая в Иркутской области ожидается усиление ветра.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Приангарье снова подует ветер. Спасатели предупреждают об ухудшении погоды на 12 мая. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки усилится юго-западный ветер с переходом на северо-западный. Возможны порывы до 12-17 метров в секунду. В региональном МЧС не исключают, из-за этого может вновь увеличится число действующих пожаров. Напомним, что по данным Авиалесоохраны на 11 мая в Приангарье горит семь очагов на площади около 6 тысяч гектаров.

– В южных, центральных и Ольхонском районах ожидается высокая пожароопасность, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Поэтому ходить в леса запрещено.

В ведомстве также предупредили еще об одной угрозе. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья высокая вероятность схода снежных лавин. Поэтому туристам советуют зарегистрировать свой маршрут и внимательно следить за изменениями в погоде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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