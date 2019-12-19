Владимир Путин: Игорь Кобзев с поставленными задачами справится

Тема самого разрушительного за 30 лет наводнения в Иркутской области, которое произошло летом 2019-года, а также недавняя отставка губернатора Приангарья Сергея Левченко стали темой вопроса Владимиру Путину примерно в середине большой ежегодной пресс-конференции. Задала его корреспондент телеканала «Красная линия» Екатерина Мачавариани.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717788" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

- У меня вопрос про уже бывшего губернатора Сергея Левченко, отставку которого вы приняли на прошлой неделе, - начала Екатерина. - Наши корреспонденты работают в Тулуне с августа. И они видят там несколько другую картину, которую транслируют по федеральным каналам. Да и цифры итогов работы Сергея Левченко говорят сами за себя. Это единственный губернатор, который смог за три года увеличить бюджет в два раза. Увеличить темпы социального строительства в 6 раз. Также увеличились темпы развития экономики региона. Да и полпред Сергей Меняйло высоко оценил ликвидацию последствий летнего наводнения. Сейчас уже 98% пострадавших получили новое жилье, либо сертификаты. В центре временного размещения находятся всего лишь 46 человек, у которых также есть на руках сертификаты. Тогда почему приняли отставку такого эффективного губернатора? Дело только в Тулуне или в других моментах?

Корреспондент телеканала «Красная линия» Екатерина Мачавариани задает вопрос Владимиру Путину. Фото: скриншот.

- Если вы намекаете на то, что Сергей Левченко представитель КПРФ, то это не имеет к делу никакого отношения, - ответил Владимир Путин. – У нас выборы выиграли и работают губернаторами в разных регионах представители КПРФ и других партий, в том числе ЛДПР. Для меня это вообще не имеет никакого значения. Главное, чтобы человек эффективно работал. У меня есть цифры, которые красноречиво говорят о том, что в Иркутске много проблем. Это первое. Второе, я не могу сказать, что губернатор Левченко совсем плохо работал. Нет. Но ситуация, которая там сложилась – слишком сложна для того, чтобы работать не спеша. Я ведь не сразу начал принимать эти отставки, смотрел что происходит. Вы сказали, что там все обеспечены жильем. Но, где же обеспечены? Зима началась уже. Третье. Вы, наверное обратили внимание на то, что говорили люди, когда я там был. Один из их тезисов – пришлите нам сюда других людей. И то, я не спешил никак с этим, смотрел, что и как там развивается. Проблем много. Я не хочу бросать камни в человека, который уже ушел. На первом этапе своей работы он, конечно, старался. Но, в этих условиях, там нужен специалист, который хорошо разбирается в тех вопросах, которые предстоит решить. Думаю, замминистра по чрезвычайным ситуациям Игорь Кобзев с этими задачами справится. Тем более при поддержке федерального центра, который выделяет на это серьезные деньги.

Мост через реку Ия в Тулуне во время наводнения. Фото: МЧС России.

Напомним, что из-за стихии, которая обрушилась на Иркутскую область, подтопленными оказались 8 районов: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, Усольский, и Заларинский. Вода пришла в 20 населенных пунктов, где подтопленными оказались 475 домов.

Наводнение в Иркутской области началось 25 июня. Вышедшие из берегов реки постепенно начали подтапливать берега и окраины поселков. А уже 28 июня сильнейший поток воды в реке Ия, которая поднялась в 2 раза выше критической отметки, буквально смыл около 500 домов, полностью залил и сделал непригодными для жизни около трех тысяч. А всего в регионе во время наводнения лишились своих домов около 40 тысяч человек в 8 районах.

Второй удар стихия нанесла ровно через месяц. После нескольких дней непрерывных ливней поднялись грунтовые воды. К шести часам вечера 28 июля уровень воды в реке Ия достиг отметки 682 сантиметра при критических 700 см. Вода, по сообщению местных жителей, снова стала хозяйкой в уже пострадавшем центре городка, заливая одни улицы за другими. Не дожидаясь большой беды, объявили эвакуацию тех районов, что попадают в зону наводнения.

Эвакуация была объявлена в Тулуне, который только начал восстанавливаться и в селах вокруг. А список пострадавших район пополнил юг области - топило Байкальск, вода хозяйничала под Шелеховом, в поселке Большой Луг.

Затоплено было около 11 тысяч домов, пострадали местные жители. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести.

так выглядел Тулун в июле 2019 года. Фото: МЧС России

В восстановлении Тулуна и Нижнеудинска участвовали военные инженеры, химики, медики. Без их помощи было бы не обойтись. Но настоящий героизм проявляли и местные жители. Так, оказавшись отрезанной от Большой земли в ФАПе поселка Алыгджер, врач из Нижнеудинска организовала спасение местных жителей, которые пришли в больницу, надеясь, что волна ее не накроет. Марина Балганова дозванивалась до Иркутска, где еще не знали о наводнении,стоя по колено в ледяной воде. Людей выводили на крышу здания, разобрав печь.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Фото: Елена Кутергина.

Лейтенант ГУФСИН Николай Алексеенко ночью 28 июня на своей моторке помогал тонущим жителям села Евдокимова покинуть свои дома. Спас 30 человек. Сутки спасал жителей того же села обычный фермер Константин Хохлов. Десятки людей обязаны ему своей жизнью. Помогать восстанавливать разрушенный Тулун приехал из-под Абакана, бросив свою семью с пятью детьми, хакас Серега.

За месяцы, прошедшие со времени ударов стихии, жизнь в Тулуне и других пострадавших территориях начала налаживаться. Люди получили сертификаты на новое жилье, строятся новые микрорайоны. Но проблем все еще очень много.