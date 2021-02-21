Смертельные ДТП в Иркутской области за 2020 год: выезды на встречку, столбы, лобовые столкновения, фуры против седанов Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Каждый год на дорогах в автомобильных авариях гибнут сотни людей. Трассы Иркутской области не исключение. Так, по количеству ДТП среди регионов страны Приангарье заняло 11 строчку рейтинга аварийности. На 100 тысяч авто у нас - 417 аварий, где пострадали люди. Если говорить более конкретно, то на наших дорогах погибают 80 человек из тысячи (это по данным 2019 года). Но и в 2020 аварий было достаточно... Возможно, эти кадры заставят водителей несколько раз подумать, прежде, чем совершать опасные обгоны или превышать скорость на автотрассах.

Смертельные ДТП в Иркутской области за 2020 год: погиб 19-летний парень

Эта авария произошла 21 февраля 2020 года. На трассе Байкал под городом Шелехов молодой водитель не справился с управлением, и его Тойота Камри вылетела на встречную полосу. В тот момент там ехала «Газель». Удар был такой силой, что легковушка стала грудой металла. Водитель седана погиб на месте. Автомобилисту из отечественного авто потребовалась медицинская помощь.

Смертельные ДТП в Иркутской области за 2020 год: машину разорвало на части

В этом ДТП также погиб молодой водитель. Иркутянину было всего 20 лет… На Тойоте Виста 27 февраля 2020-го он врезался в столб в районе остановки Угольная вблизи Иркутного моста. Авария случилась в ночное время – около 4 часов. Причина ДТП та же – водитель не справился с управлением. От удара легковой автомобиль буквально разорвало на две части.

Смертельные ДТП в Иркутской области за 2020 год: Усольский район, Ниссан и Мазда

Два человека погибли в столкновении автомобилей на трассе Сибирь в Усольском районе. Это случилось на 1836 километре 25 февраля. Водитель за рулем Мазды Демио, недалекот от деревни Старый Китой не убедился в безопасности обгона и вырулил на встречную полосу.

Там в этот роковой миг ехал Ниссан Блюберд. От травм водитель 41-летний водитель Мазды и 39-летняя пассажирка скончались в больнице. За «баранкой» Ниссана была 22-летняя девушка, ее госпитализировали в больницу Усолья-Сибирского.

Смертельные ДТП в Иркутской области за 2020 год: столкнулись Ниссан и Мазда Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельные ДТП в Иркутской области за 2020 год: три автомобиля, трое скончавшихся

Снова Усольский район, вблизи поселка Мальта. На часах – около полуночи. Произошло столкновение сразу трех автомобилей ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 и Тойота Виста.

«Удар был такой силы, что от отечественных автомобилей осталась груда металла. При этом «девятка» оказалась перевернутой на крышу. Не обошлось без жертв», - писала тогда КП-Иркутск.

Тогда погибли 3 человека, еще двоих увезли в больницу. Чуть позже полицейские предположили, кто был виновником аварии – водитель «девятки». Мужчина не справился с управлением, вылетел на встречную полосу. Скончавшимся было от 29 до 33 лет.

Смертельные ДТП в Иркутской области за 2020 год: вблизи села Покосное

В августе 2020 вблизи села Покосное в Братском районе столкнулись Тойота Виста и Лада Гранта. Прямо на трассе Вилюй до приезда медиков скончались четверо: 54-летний водитель и две пассажирки 18 и 47 лет из Лады и 31-летний пассажир Тойоты. Двое были доставлены в больницу.

Смертельные ДТП в Иркутской области за 2020 год: ДТП в Братском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельные ДТП в Иркутской области за 2020 год: погиб дальнобойщик

На трассе Байкал 21 августа водитель большегруза «ДАФ», везший сухофрукты из Барнаула во Владивосток, выехал на встречку и врезался в ограждение из бетона. Мужчина не справился с управлением, большегруз опрокинулся в кювет и загорелся. Дальнобойщик погиб от полученных травм.

Смертельные ДТП в Иркутской области за 2020 год: погиб дальнобойщик Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельные ДТП в Иркутской области за 2020 год: Тойота против фуры

Сразу пятеро погибших. Это страшное ДТП произошло 21 сентября на трассе Сибирь. Водитель Тойоты Креста решил «удрать» от экипажа ДПС и начал нарушать правила дорожного движения.

«Лихач, совершая опасные маневры не справился с управлением, и обгоняя грузовик, выехал на обочину. После этого, Тойоту вынесло на встречную полосу, где в это время ехала фура», писала тогда «Комсомолка».

После появилось и видео страшного ДТП, «Креста» на большой скорости влетела в большегруз. Выжить в таком столкновении просто не было шансов. От Тойтоы не осталось ничего… Водитель и все четверо пассажиров погибли. Водитель фуру получил ушибы.

Смертельные ДТП в Иркутской области за 2020 год: авария в Академгородке Иркутска

Один человек погиб и четверо пострадали в столкновении иномарок в иркутском Академгородке. Случилось это 8 ноября. Снова ночью – в 2.30. Субару и Киа Соренто врезались на перекрестке Улан-Баторской и Лермонтова.

«От мощного удара машины смяло, словно консервные банки, а одну, судя по фотографиям с места ДТП, и вовсе разорвало на части», - сообщала тогда «Комсомольская правда».

Погиб водитель Субару. Ему было 24 года. Водитель и трое пассажиров Киа были госпитализированы.

Смертельные ДТП в Иркутской области за 2020 год: автобус и Лексус

Эта авария случилась 7 декабря в Братске на пересечении улиц Советская и Ленина. В ней погибла 28-летняя женщина, управлявшая Лексусом. Иномарка на большой скорости врезалась в автобус «КАВЗ», стоявший на светофоре.

После легковой автомобиль отбросило на дорожное ограждение, а потом в столб. Седан стал грудой металла. В автобусе в тот момент были два пассажира. Они не пострадали.

Смертельные ДТП в Иркутской области за 2020 год: погибла 28-летняя женщина Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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